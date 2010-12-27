В Петербурге за пост в соцсетях задержали активиста, отсидевшего за оскорбление чиновников

Мужчину взяли под стражу сотрудники ФСБ.

Правоохранительные органы Петербурга задержали ранее судимого активиста Владимира Тимошенко, подозреваемого "в публичных призывах к экстремизму" в соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Уточняется, что уроженца Великого Новгорода взяли под стражу сотрудники ФСБ. Задержанному запретили контактировать с женой и Чиковым. Оперативники приехали домой к Тимошенко и допросили его жену по посту, который он сделал до того, как провел два года в колонии.

Владимир Тимошенко продиктовал тот пост своей супруге, когда отбывал наказание по делу о приготовлении к теракту у стен новгородского кремля. В 2016 году мужчина освободился, однако позднее вновь оказался на скамье подсудимых за слова о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и ее президенте. В мае 2019 года Кисловодский горсуд снял с него судимость в связи с частичной декриминализацией вменяемой ему уголовной статьи.

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