Водитель дорогих иномарок и шофер "Жигулей" должны платить по-разному.

В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля. Инициативу предложил зампред комитета по транспорту Александр Старовойтов. Он считает эффективным способом рассчитывать размер штрафа по коэффициенту. Показатель должен учитывать стоимость автомобиля нарушителя. Об этом сообщили "РИА Новости".

За одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель "Жигулей" должен быть наказан по-разному прокомментировал депутат

Такая мера позволит повысить безопасность на дорогах. Для обеспеченных граждан действующие штрафы кажутся несущественными. Это позволяет им регулярно нарушать ПДД без особой потери.

Ранее в России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями.

