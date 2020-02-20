Поводом стала жесткая московская авария в конце января 2020 года.

В России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями. ГИБДД вместе с службой судебных приставов начали отлавливать автомобилистов. Сотрудники закона останавливают злостных неплательщиков за ПДД. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Сначала полиция тормозит машину, а после приставы накладывают арест на шофера. Мера применяется к тем кто имеет в запасе сотни штрафов. Поводом стала авария в Москве в конце января, в котором погиб человек. Позже полиция выяснила, что у виновника ДТП имеется 650 неоплаченных штрафов.

Ранее представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС.