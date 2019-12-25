Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Он заплатит штраф более чем в 2 млн рублей.

Представитель Минобороны Александр Кузьмин вымогал деньги за скафандр для МКС. 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю начальника 704-го военного представительства. Фигурант расследования выплатит штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей. Его также лишили права в течение 2 лет занимать госдолжности. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Офицерское звание Кузьмину сохранили благодаря безупречной службе в Минобороны с 1998 года. У мужчины также были ведомственные награды. На постановлении также сказалось наличие двух несовершеннолетних детей и его частичное признание вины.

Мужчина отвечал за приемку изделий и аппаратуры для Воздушно-космических сил и космической промышленности. Офицер получил денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за прием "Орлана-МКС". Майор потребовал от представителя НПП "Звезда" средства. Это произошло в ноябре 2018 года. В компании занимаются ремонтом и установкой оборудования.

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