В Госдуме предложили предоставлять отпуска родителям отличившихся в учебе детей

Дмитрий Свищев уверен, что приложенный титанический родительский труд родителей должен быть поддержан государством.

В Государственной думе предложили предоставлять отпуска родителям отличившихся в учебе школьников. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы депутата из нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Дмитрия Свищева. Законодатель пояснил, что для реализации плана требуется внести правки в Трудовой кодекс страны. Под "отличившиеся" категории попадут родители тех детей, которые получили золотую медаль или стали победителями всероссийской олимпиады. В качестве поощрительной меры взрослым предоставят отпуск в размере пяти календарных дней. Политик заметил, что сейчас государство награждает только детей и поощряет учителей, однако именно родители могут проводить годы без выходных и ночи над учебниками вместо отдыха для того, чтобы помочь ребенку выучиться.

Наша инициатива - "спасибо" от страны за ваше терпение, за ваше упорство и про "мы вами гордимся" за ваших успешных детей. Герои труда бывают не только у станка, бывают и герои семьи, и они должны быть награждены. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Политик сообщил, что данная мера станет важным шагом в укреплении института семьи и традиционных ценностей России. Также это станет стимулом для ответственного родительства и повышения престижа образования в стране.

В ГД предложили интегрировать сайты знакомств с данными с "Госуслуг".

Фото: Piter.tv