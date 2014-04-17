В Госдуме предложили отменить плату за парковку у школ 1 сентября

Депутаты предложили Минтрансу еще один способ для поддержки семей с детьми.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева направили обращение российскому министру по транспорту Андрею Никитину с предложением отменить плату за парковку для транспортных средств 1 сентября рядом с общеобразовательными организациями по всей стране. Текст документ распространен пресс-службой политиков по СМИ. Парламентарии указали профильному ведомству, что в разных регионах России сейчас действуют различные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в воскресные и праздничные дни. Законодатели уверены, что подобная разнородность создает неравные условия для граждан, вызывая у них только недоумение.

Считаем целесообразным... установить единое правило, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациям, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу. текст документа

Депутаты объяснили, что реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в российском обществе.

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников.

Фото: Piter.tv