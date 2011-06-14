В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату

По словам Миронова, это необходимо в целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать работодателей индексировать зарплату. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, направленный премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По словам Миронова, это необходимо в целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы. Миронов уточнил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал. Он подчеркнул, что зарплату в размере 22,4-40 тысяч в месяц получают 15,2% работников, а доходы в диапазоне 40-60 тысяч рублей имеются у 20% работающих граждан.

Фото: Piter.tv