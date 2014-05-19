В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

Леонид Слуцкий призвал дать равные возможности детям.

В России предложили сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся. Соответствующее заявление сделал лидер политического движения в комментарии журналистам "РИА Новостей" Леонид Слуцкий. Парламентарий из нижней палаты представил СМИ доклад "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!". По мнению политика, от того,как будет питаться ребенок, зависит не только его здоровье, но также и успеваемость. По словам депутата, доступное горячее питание в школе дает равные возможности для успешного обучения детям из многодетных семей и семей с разным достатком.

Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

В ЛДПР пояснили, что если сейчас государство будет экономить на детском питании, то уже завтра страна получит хилое поколение, а послезавтра - больное население. По словам Леонида Слуцкого, пока в одних регионах России почти каждый ребёнок получает полноценный обед, то в других — половина детей уходят из школы голодными. Например, в Белгородской области горячее питание в школе получают более 98 процентов детей, тогда как в Севастополе – лишь около 50 процентов.

В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах.

Фото: Piter.tv