Леонид Слуцкий раскрыл подробности законодательной инициативы.

ЛДПР внесет на рассмотрение в Государственную думу проект о размещении национального флага на все документы государственного образца и банкноты. Соответствующее заявление сделал лидер политического движения в комментарии журналистам "РИА Новостей" Леонид Слуцкий. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что на гражданских и заграничных паспортах, на свидетельствах о рождении, на купюрах сейчас нет важнейшего символа для России. Он добавил, что государственный флаг является символом силы и единства народа.

И это только для новых документов... Во время поездок по регионам обратил внимание, что жители, которые проживают в своих домах, всё чаще размещают флаг России над домом. Раньше такого не было и такую любовь к Родине ЛДПР приветствует. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Дпутатн подчеркнул, что флаг России имеет многовековую историю и появился благодаря Петру Великому, первому императору, где белый цвет олицетворяет правду и чистоту, синий — веру, верность и надежду, а красный — отвагу, мужество и героизм. Леонид Слуцкий заметил, что сейчас в современной истории страны "под нашим натиском" коллективный Запад ищет примирения с Москвой.

