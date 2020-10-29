Cейчас многие граждане и эксперты путаются в нынешней системе начисления баллов.

В Госдуме предложили начислять пенсии по рангам. С инициативой выступил первый зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Сергей Калашников. Об этом пишут РИА "Новости".

По его мнению, сейчас многие граждане и эксперты путаются в нынешней системе начисления баллов. Депутат уверен, что деление в данном случае лучше проводить по разрядам.

Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной. Сергей Калашников, депуат Госдумы

Он предлагает ввести десять пенсионных рангов. В соответствии с ними, считает он, можно будет проводить и индексацию пенсий. Также Калашников предлагает допустить граждан до процесса накопления пенсии – чтобы не только работодатель, но и сам сотрудник часть дохода направлял в Пенсионный фонд. Депутат считает, что так граждане будут больше ощущать причастность к этим деньгам.

Ранее мы писали, что Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам.

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