  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме предложили на постоянной основе индексировать пенсии с 1 января
Сегодня, 10:46
169
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме предложили на постоянной основе индексировать пенсии с 1 января

0 0

По словам депутата, в 2025-м разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе индексировать пенсии с 1 января. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, в 2026 году будет действовать общая норма индексации страховых пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. Нилов подчеркнул необходимость сохранить практику нынешнего года и индексировать пенсии с 1 января, а потом доиндексировать в феврале. Также депутат отметил, что в 2025-м разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали поправки о реновации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, индексация пенсий, ярослав нилов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии