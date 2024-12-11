В Госдуме предложили на постоянной основе индексировать пенсии с 1 января

По словам депутата, в 2025-м разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе индексировать пенсии с 1 января. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, в 2026 году будет действовать общая норма индексации страховых пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. Нилов подчеркнул необходимость сохранить практику нынешнего года и индексировать пенсии с 1 января, а потом доиндексировать в феврале. Также депутат отметил, что в 2025-м разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.

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Фото: Piter.tv