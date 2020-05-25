Нововведение коснется людей, которым исполнилось 75 лет.

В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на законопроект. Инициативу в Госдуму направили политики из ЛДПР. Одним из авторов документа стал глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.

Парламентарии хотят дать россиянам право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Данная мера может коснуться людей, которым исполнилось 75 лет. Предполагается, что повышение составит 100% от выплаты к страховой пенсии.

Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки пояснительная записка к законопроекту

Данный законопроект может вступить в законную силу с 1 января 2021 года.

Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год.