В Госдуме предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год

По мнению вице-спикера ГД, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку на родителей в наиболее сложный период воспитания ребенка.

В России предложили предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-спикер Государственной думы, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов. Парламентарий из нижней палаты направил обращение на имя вице-премьра страны Татьяны Голиковой. В инициативе говорится о том, что воспользоваться услугой население могло бы через портал госуслуг или органы социальной защиты населения. Помощь могла бы предоставляться специалистами как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей граждан. Законодатель считает, что к работе можно привлечь сотрудников как государственных, так и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку.

Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы "100 часов заботы", предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств государственной поддержки. текст документа

Борис Чернышов заметил, что такая мера поддержки позволит властям повысить качество жизни молодых семей, сформировать для граждан дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.

В Госдуме предложили ввести единые правила сокращения рабочего дня в жару.

Фото: Piter.tv