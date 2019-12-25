В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку практики указания цены товаров в фиксированной фасовке лишь за условные 100 грамм. Соответствующий документ депутат распространил по СМИ. Парламентарий из нижней палаты парламента указал, что все чаще поступают жалобы граждан и активнее обсуждения в интернете относительно практики указания магазинами розничной цены за условные 100 грамм на фасованных товарах, продаваемых в фиксированной фасовке (например, запаянная упаковка печенья весом 400 граммов, пачка крупы весом 900 граммов, блок сыра весом 250 граммов).

Убеждён, что принятие мер по пресечению данной недобросовестной практики позволит миллионам россиян принимать более осознанные решения при покупках, эффективно сравнивать реальную стоимость товаров, что в свою очередь будет способствовать экономии семейного бюджета и снижению социальной напряжённости. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Политик считает, что подобная практика навязывается людям рядом торговыми сетями под предлогом "удобства сравнения" а в реальности якобы является недобросовестной и вводит потребителя в заблуждение, нарушая базовые принципы прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей. Борис Чернышов указал, что потребитель физически не может приобрести 100 грамм товара из такой упаковки, которая продается только целиком. При этом основная цена, за которую человек приобретет товар, зачастую просто не указывается на ценнике или пропечатана мелким и плохо читаемым шрифтом. В результате это создаёт необоснованные сложности для потребителя и повышает риск ошибки при восприятии цены.

Законодатель рассказал, что так как рядом на полке находятся аналогичные товары с разной фасовкой и разными принципами указания цены, то указание продавцами привлекательно низкой цены за 100 грамм на фоне крупной упаковки несёт потенциал для введения потребителя в заблуждение. Политик пояснил, что стоимость товара создает для покупателя иллюзию выгодности покупки, тогда как реальная цена за упаковку может быть невыгодной, выше, чем у конкурентов. В Госдуме уже инициировали разработку макета "честного ценника". По мнению специалистов, он должен будет включать в себя две обязательных графы – в одной дается цена товара за упаковку, в другой – цена товара за литр/килограмм/ единицу.

В Госдуме рассказали о законе, позволяющем отказаться от массовых рассылок.

Фото: Piter.tv