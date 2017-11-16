В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров

КПРФ рассказала об отягчающих обстоятельствах в мошенничестве против россиян.

Депутаты Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали проект, согласно которому преступления против пенсионеров предлагается считать отягчающим обстоятельством. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба парламентариев. Известно, что письмо направлено в Верховный суд страны для получения из данной инстанции официального отзыва. Поправки могут быть приняты в статью 63 "Обстоятельства, отягчающие наказание" Уголовного кодекса России.

Представляется, что принятие настоящего законопроекта позволит расширить сложившуюся правоприменительную практику, когда преклонный возраст потерпевшего является обстоятельством, отягчающим наказание. сопроводительные материалы

Депутаты уверены, что следует сделать в стране отягчающим обстоятельством факт совершения преступления в отношении лица, заведомо для виновного достигшего пенсионного возраста. Авторы проекта под пенсионным возрастом предлагают считать возраст, по достижении которого лицо старше 60 лет имеет право обратиться за назначением пенсии по старости. В пояснительной записке парламентарии рассказали о том, что примерно 20 процентов от всех потерпевших из-за мошеннических действий, являются пожилыми людьми.

Фото: Piter.tv