Депутаты видят необходимость ужесточении мер для нарушителей.

В Госдуме поддержали усиление наказания за нарушение карантина. Об этом "РИА Новостям" рассказал член комитета по госстроительству и законодательству Олег Быков. Депутат напомнил, что подобное усиление применяется в международной практике. Иностранные коллеги вводят на время карантина из-за распространения коронавируса штрафы и тюремное заключение для тех граждан, кто отказывается соблюдать введенные правительством ограничения в передвижении.

Абсолютно верный шаг - разработка и принятие необходимых решений, направленных на ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер прокомментировал парламентарий ГД

Напомним, что Михаил Мишустин поручил ужесточить меры к населению за нарушение условий карантина. Правительство представит свои предложения по расширению мер наказаний для нарушителей карантина до 25 марта 2020 года. Усиление ответственности граждан повысит сознательность общества в борьбе против распространения инфекции.

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора.