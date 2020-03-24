Чиновники внесут свои предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантинных мер до 25 марта 2020 года.

Михаил Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина. Профильные ведомства должны представить правительству РФ свои предложения до 25 марта. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

По словам Мишустина, проект будет разрабатываться в Минюсте, МВД, Минэкономразвития. К нему подключат заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Глава российского правительства призвал ужесточить ответственность юридических и физических лиц за нарушение карантина. Напомним, что карантин в России введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции по стране. Во многих регионах местные власти объявили введение режима повышенной готовности.

В Роспотребнадзоре призвали ужесточить ответственность за нарушение карантина.

Видео: YouTube/Правительство России