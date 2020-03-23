Сегодня врачи наблюдают за 7110 людьми, контактировавшими с инфицированными.

В Роспотребнадзоре призвали ужесточить ответственность за нарушение карантина. С предложением к премьер-министру России Мишустину обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она призвала ускорить процесс принятия решения по усилению ответственности. Мишустин подтвердил, что это будет сделано по итогам заседания правительства.

Сегодня врачи наблюдают за 7110 людьми, контактировавшими с инфицированными.

Сейчас за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски.