Маски нужно носить контактировавшим с зараженными, тем, у кого есть подозрение на заражение.

В Роспотребнадзоре рассказали, как утилизировать использованные маски. О методике утилизации рассказали в пресс-службе ведомства.

Использованные медицинские маски в домашних условиях нужно положить в отдельный пакет. После герметично закрыть его и только после этого выбрасывать.

Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчатками, - сказано в сообщении пресс-службы.

Маски нужно носить контактировавшим с зараженными, тем, у кого есть подозрение на заражение. И тем кто уже заболел коронавирусом.

Ранее в Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.