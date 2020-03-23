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В Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу

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Медики рассказали, какие болезни вызывают осложнение коронавируса.

В Минздраве России рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу. Главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва рассказала "Известиям", что вирус представляет угрозу не только для пожилых.

По словам специалиста, в группу риска также попадают люди с хроническими болезнями. В опасном списке  - пациенты с ВИЧ-инфекцией, онкологические и аутоиммунные больные . Также угрозу коронавирус представляет для тех, кто перенес трансплантацию органов. В группе риска находятся пациенты с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Врачи напоминают, что инфекции наслаиваются друг на друга, поэтому основное заболевание осложняется.

Медики советуют пожилым людям в период распространения эпидемии минимизировать контакты с людьми и ограничивать свои выходы на улицу.

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

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Теги: коронавирус, минздрав
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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