  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:40
63
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

0 0

Александр Жаров занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 23 марта, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин  освободил от должности главу Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе",

—сказано в сообщении.

Напомним, что Александр Жаров занимал эту должность с 2012 года. Причина отстранения от должности не называется.

Жаров пока никак не прокомментировал свою отставку.

Ранее мы сообщали о том, что первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Видео:правительство России/YouTube

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии