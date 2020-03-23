В понедельник, 23 марта, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе",
—сказано в сообщении.
Напомним, что Александр Жаров занимал эту должность с 2012 года. Причина отстранения от должности не называется.
Жаров пока никак не прокомментировал свою отставку.
Ранее мы сообщали о том, что первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Видео:правительство России/YouTube
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