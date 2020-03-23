Александр Жаров занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 23 марта, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", —сказано в сообщении.

Напомним, что Александр Жаров занимал эту должность с 2012 года. Причина отстранения от должности не называется.

Жаров пока никак не прокомментировал свою отставку.

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Видео:правительство России/YouTube