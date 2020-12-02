Принятие данной поправки поможет удешевить квадратный метр жилья.

В Госдуме поддержали предложение снизить НДС на стройматериалы с 20% до 10%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT.

Государство путём регулирования ставок НДС стимулирует развитие той или иной отрасли экономики. Светлана Бессараб, депутат Госдумы

По её словам, принятие данной поправки поможет удешевить квадратный метр жилья. Бессараб заявила, что сейчас РФ переживает строительный бум.

Ранее в Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V".

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