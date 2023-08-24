В Госдуме озвучили лимит на количество карт для одного человека

По словам депутата, сейчас законопроект находится на этапе обсуждения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучил лимит на количество карт для одного человека. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По его словам, в госдуме продолжают работать над законом об ограничении числа банковских карт на человека. Депутат отметил, что сейчас законопроект находится на этапе обсуждения. Он подчеркнул, что закон могли принять до конца нынешнего года, однако банкиры считают его нецелесообразным. По их словам, органичение по картам не решит проблему.

Отметим, что в начале марта 2025-го глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. По ее словам, каждый банк должен выдавать не более пяти карт на человека, а в разных банках можно будет оформить до двадцати карт максимум.

Фото: pxhere.com