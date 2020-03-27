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В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

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В ГД считают, что Шлунд из бундестага выступил со "здравым обращением".

В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России. Депутат Руслан Бальбек заявил "РИА Новостям", что антироссийские ограничения "абсурдны".

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Спикер ГД уверен, что эпидемия коронавируса выявила принцип стран "каждый сам за себя". В связи с обстановкой Бальбек назвал призыв Робби Шлунда "здравым обращением" к ФРГ. Он поддерживает призыв парламентария бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Ранее немецкий депутат заявил о необходимости немедленной отмены санкций против РФ в связи с последними обстоятельствами, связанными с распространениям коронавируса. Бальбек уверен, что Шлунд призывает сплотиться перед одной большой внешней угрозой.

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе.

Теги: германия, госдума, санкции, фрг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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