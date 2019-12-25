По мнению журналиста, РФ осуществляет более жесткие меры по сдерживанию инфекции.

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard. Гражданин Германии пояснил, что службы безопасности в РФ действуют более решительно, чем в ФРГ и Европе.

Уже в конце января Россия закрыла сухопутные границы с Китаем. Тогда же страны приостановили железнодорожное сообщение друг с другом. В февраля Россия ограничила воздушное пространство с КНР и запретила китайцам въезжать в страну. Позже ограничения на въезд коснулись и представителей других государств, в которых зафиксированы вспышки инфекции. Россия имела больший запас времени, так как на первоначальном этапе заражения в стране оказалось только два пациента с коронавирусом, прибывших из Китая.

В Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.

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