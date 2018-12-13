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В Госдуме оценили заявление о возможных последствиях дефолта на Украине

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Украинский политик высказался о том, что стране следует подождать с дефолтом, так как, в первую очередь, от него пострадают обычные граждане.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. Напомним, украинский политик  высказался о том, что стране следует подождать с дефолтом, так как, в первую очередь, от него пострадают обычные граждане.

Дефолт для любой страны как "жёсткая подсечка" человеку, - прокомментировал слова коллеги Руслан Бальбек. - Падают все, но кто-то поднимается, а у кого-то так и не получается встать с колен. Что произойдёт после дефолта с Украиной... просто страшно представить. И что будет с населением, которое себя уже видит в Европе?

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал не применять меры против требующих его отставки украинцев.

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Теги: госдума, крым, рада, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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