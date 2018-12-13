Владимир Зеленский призвал не применять меры против требующих его отставки украинцев

Глава государства отметил, что не боится критики, если она никаким образом не нарушает закон.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не применять меры против политических протестующих, требующих его отставки, если они не нарушают правопорядок. Об этом глава государства написал у себя в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД Украины задержали двух молодых людей, требующих импичмента нового президента. По их мнению, он воспользовался служебным положением и назначил на должности своих друзей.

По словам Зеленского, никакого задержания не было. Тем не менее, он отметил, что правоохранители могли действовать мягче.

Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь",

- написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По факту случившегося в полиции проведут служебную проверку. В отношении молодых людей составлены протоколы за "нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций".

Фото: открытые источники