В Госдуме объяснили, почему количество животных в квартире не получится ограничить

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, почему количество животных в квартире не получится ограничить. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Депутат прокомментировал предлагаемый на рассмотрение законопроект, по которому на каждых 18 квадратных метрах жилья можно будет содержать не более одной взрослой кошки или собаки. По его словам, от подобных идей будут страдать те, у кого условно в однокомнатной квартире живут несколько кошек. Бурматов отметил, что сам законопроект противоречит Конституции, и у этой инициативы нет шансов прочти чтения в Госдуме.

Фото: pxhere.com