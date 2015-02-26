В Госдуме объяснили, как меняются правила покупок в рассрочку с 1 апреля

Алексей Говырин объяснил, какие нововведения придут в Россию для покупателей и продавцов.

Федеральный закон 283-ФЗна российской территории, который впервые комплексно регулирует рынок BNPL-сервисов и операторов рассрочки, начинает действовать с 1 апреля 2026 года. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин в комментарии журналистам информационного агентства "Прайм". Парламентарий из нижней палаты указал на то, какие изменения ждут потребителей и продавцов товаров и услуг.

Формально прямого запрета на разные цены в законе нет, однако Банк России в публичных разъяснениях недвусмысленно указывает: сервис рассрочки не должен превращаться в скрытый кредит через повышение цены товара. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Специалист заметил, что теперь будет невозможно установить цену в 55 тысяч рублей при оплате сразу и 60 тысяч при платежах по частям. Дополнительно длительность рассрочки может быть не более шести месяцев, а с апреля 2028 года — четырех месяцев. Сведения в бюро кредитных историй человека теперь нужно передавать лишь о покупках, которые дороже 50 тысяч рублей. Такие правительственные меры будут работать в отношении контрактов, заключенных после 1 апреля 2026 года. Старые рассрочки будут работать для граждан на прежних условиях.

В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке.

Фото: Piter.tv