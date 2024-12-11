В Госдуме объяснили инициативу о повышении выплаты остатка маткапитала

Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил инициативу о повышении выплаты остатка материнского капитала. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам депутата, в настоящее время получить остаток маткапитала можно только в том случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Решение увеличить порог до 20 тысяч рублей он объяснил возможностью воспользоваться этими деньгами более широкому кругу семей. Нилов отметил, что с учетом инфляции данное решение выглядит правильным.
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Фото: Piter.tv
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