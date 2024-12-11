Врач Лапа рассказала, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

По словам эксперта, необходимо подготовить организм к купанию в проруби.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как правильно окунаться в прорубь на Крещение. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо подготовить организм к купанию в проруби. Она посоветовала обливаться холодной водой дома, постепенно снижая температуру. Также врач отметила необходимость отказаться от алкоголя и сытных завтраков.

Перед окунанием в прорубь Лапа порекомендовала сделать разминку, а если человек почувствует ухудшение самочувствия, то процедуру немедленно надо прекращать. Кроме того, после купания необходимо хорошо вытереться полотенцем, чтобы не было переохлаждения, и выпить горячий чай.

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