В Госдуме обсуждают наказание за ложный вызов скорой помощи

Речь идет о штрафах.

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья задумался о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом сказал член комитета Юрий Кобзев, передает ТАСС.

Нарушители, по идее совета, должны будут выплачивать компенсацию страховым компаниям за потерянные ресурсы и время оказания не самых необходимых медицинских услуг, так как скорую помощь оказывают только в экстренных случаях. Побаливание ноги и прочие лёгкие недомогания не должны становиться поводом вызвать дежурную бригаду, уверен Кобзев.

"Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать все, чтобы человек получал ее бесплатно. Но если кто-то этому препятствует (а тот, кто ложно вызывает скорую помощь, препятствует ее оказанию нуждающимся), должен нести ответственность". – подчеркнул Кобзев.

Подобный законопроект был зарегистрирован в комитете Госдумы по безопасности еще в прошлом году, однако в жизнь так и не воплотился.

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