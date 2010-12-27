В квартире на Доблести рядом с использованным шприцем нашли два трупа

Один мужчина ранее был судим за хранение наркотиков.

В квартире дома 7/2 по улице Доблести нашли два трупа мужчин. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 7 сентября в полицию Красносельского района обратилась 34-летняя петербурженка, которая сообщила о пропаже своего 38-летнего гражданского мужа. По словам женщины, ее сожитель с 31 августа не отвечает на звонки друзей, родителей и дочери. При этом, из-за двери съемной квартиры был слышен звонок телефона.

Дверь вскрыли в присутствии собственника, внутри был труп пропавшего омича и тело еще одного неизвестного мужчины. Рядом с трупами был шприц. Житель Омска ранее был судим за хранение наркотиков.

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