В Госдуме назвали несложной процедуру продажи алкоголя по QR-коду

Парламентарий прокомментировал идею получения специальной отметки в виде QR-кода на Госуслугах.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов назвал несложной процедуру продажи алкоголя по QR-коду. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Парламентарий прокомментировал идею получения специальной отметки в виде QR-кода на Госуслугах для покупки алкоголя. По его словам, 18-летние молодые люди после совершеннолетия должны будут посетить нарколога, чтобы тот рассказал им о последствиях употребления спиртного. Свинцов пояснил, что после этого на Госуслугах у молодых людей автоматически появится QR-код. Также депутат заявил, что при покупке алкоголя в магазине нужно будет показать не только отметку, но и паспорт.

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