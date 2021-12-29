В Госдуме нашли причину массовых переплат россиян за отопление

Переплаты связаны с несоблюдением коммунальщиками температурного графика. Им выгодно давать как можно больше тепла в дом.

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, почему россияне массово переплачивают за отопление. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Разворотневой, переплаты связаны с несоблюдением коммунальщиками температурного графика. В качестве примера депутат назвала ситуацию в московских квартирах. Она подчеркнула, что зимой в них бывает настолько жарко, что приходится открывать форточки. Как отметила председатель комитета Госдумы, ресурсоснабжающим организациям выгодно давать как можно больше тепла в дом. По её мнению, управляющие компании должны следить за сменой погоды на улице. Температура батарей в доме должна быть комфортной.

Многие коммунальщики не учитывают этих изменений и, поскольку люди все равно будут платить, подают одинаковое количество тепла в течение всего отопительного сезона. Светлана Разворотнева, председатель комитета Госдумы

Ранее мы сообщили, что мэр Новокузнецка разрешил горожанам временно не платить за капремонт.

Фото: Piter.TV