Мэр Новокузнецка разрешил горожанам временно не платить за капремонт

Мэр Новокузнецка разрешил горожанам временно не платить за капитальный ремонт. Такое заявление глава города сделал в эфире местного телеканала "Ново ТВ" в программе "Утро с мэром". Сергей Кузнецов прокомментировал журналистам ситуацию с необоснованно крупными счетами за услугу для населения. По словам чиновника, в последнее время граждане стали получать крупные суммы за ЖКХ. Речь идет от 15 до 30 тысяч рублей. Другие же наоборот, перестали получать подобные квитанции. Теперь они беспокоятся о том, что позже им начислят штрафы за неуплату.
Вы пока эти деньги не оплачивайте, потому что это может быть ошибка, может быть задвоение или что-то еще. За каждую сумму нужно получить разборчивый ответ: "Что произошло?".
Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка
По словам мэра, ошибка может крыться в работе управляющих компаний. Сергей Кузнецов принес свои личные извинения гражданам города за сложившуюся проблему. Он пообещал лично проконтролировать выход из ситуации.
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Фото и видео: YouTube / Mash
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