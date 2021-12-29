Депутат Закускин извинился перед пожилой чеченкой

Московский политик облил пенсионерку одержимым перцового баллончика.

Российский парламентарий, глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился перед пожилой чеченкой, которую ранее облил содержимым перцового баллончика. Пожилая женщина Салима Абдурашидова рассказала, что политик также обещал ее депортировать из страны. Ролик с признанием вины Закускина опубликовали журналисты из ГТРК "Вайнах". Политик подарил пострадавшей букет цветов и корзину с фруктами.

Всю ситуацию переосмыслил, действительно, не должен был так поступить. Вам счастья, здоровья, самое главное - поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите за то, что связано с этим инцидентом". Александр Закускин, депутат

Напомним, что ситуация возмутила общественность после оглашения ее представителем Госдумы Петром Толстым. Политик опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой пожилая жительница Чечни рассказывает о нападении столичного депутата. 69-летняя женщина торговала около мечети, когда ей стали предъявлять претензии. Позже омбудсмен Чечни Мансур Солтаев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять соответствующие меры в отношении главы совета депутатов.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

