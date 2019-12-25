В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

Нина Останина раскрыла подробности законопроекта.

В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет. Об этом журналистам рассказала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Политик уточнила, что инициирует создание документа, направленного на предоставление нового права несовершеннолетним в возрасте от 7 до 16 лет.

Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. Нина Останина, депутат

По действующему российскому законодательству, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте предоставляется только детям до семи лет. Однако контролерам и водителям запрещено высаживать из салона пассажиров в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если дети не оплатили проезд. Ранее подобный проект о проезде в транспорте предложил бывший депутат Максим Зайцев. Однако документ получил отрицательное заключение кабинета министров.

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Фото: Piter.tv

