Набиуллина: ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют и других частных валют, претендующих на роль денежных средств, так как они вытесняют платежи. Такую позицию эксперт высказала во время правительственного часа в нижней палате парламента. Чиновница выступила в ГОсдуме 18 ноября.
Мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает. Но нужно людям дать альтернативу, и мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль - это должно развиваться.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Глава Банка России уточнила депутатам, что российский регулятор не против цифровых валют, но только в тех условиях, в которых они не задействованы для проведения теневых финансовых операций. ЦБ РФ выступает против легализации биткоина в качестве платежного средства на территории страны.
ЦБ готов ограничивать ставки по эквайрингу при ухудшении ситуации с расчетами.
Фото и видео: Госдума России
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