ЦБ готов ограничивать ставки по эквайрингу при ухудшении ситуации с расчетами

Эльвира Набиуллина рассказала о методах регуляции ЦБ.

Центробанк России готов ограничивать ставки по эквайрингу при ухудшении ситуации с безналичными расчетами. Об этом депутатам Государственной Думы рассказала в рамках правительственного часа глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ранее регулятор уже заявлял о том, что не планирует делать системным механизмом регулирование комиссий эквайринга, но при этом ЦБ готов в любой момент ввести ограничения.

Ограничение ставок по эквайрингу может привести к тому, что банки и компании не будут развивать безналичные платежи. Но у нас в арсенале есть этот инструмент, и если ситуация будет ухудшаться, мы готовы его применить. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что в 2020 году регулятор в качестве одной из мер поддержки в период пандемии коронавируса ограничил эквайринговые комиссии при совершении пользователями онлайн-покупках продуктов, лекарств и других товаров. Позже это ограничение также распространилось на медицинские услуги.

Набиуллина: рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки.

Фото и видео: Госдума России

