Набиуллина: рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки

Глава ЦБ РФ рассказала о проведении кредитно-денежной политики в РФ.

Ужесточение денежно-кредитной политики в России не противоречит доступности ипотеки в России. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на правительственном часе на пленарном заседании в Государственной Думе. Спикер отметила, что к настоящему моменту ставки по жилищным кредитам выше, чем были в период действия льготной программы. Однако показатели ненамного выросли. Они значительно меньше ключевой ставки, которая достигла годового уровня в 7,5%.

Долгосрочные ставки определяются в первую очередь ожиданиями банков по будущей инфляции, а не значением ключевой ставки сегодня. Банки понимают, что мы будем возвращать инфляцию к цели, и именно на это ориентируются, формируя свою процентную политику. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По словам Набиуллиной ужесточение кредитно-денежной политики в России необходимо ради сдерживания внутренней инфляции. Это решение ЦБ РФ позволит сдержать рост по ипотечным ставкам, которые растут меньше инфляции.

Набиуллина сравнила инфляцию в стране с ситуацией в США и Германии в 70-х годах.

Фото и видео: Госдума России

