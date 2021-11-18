Глава ЦБ РФ рассказала о необходимости корректировки кредитно-денежной политики страны.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию в стране с ситуацией в США и Германии в 70-х годах. Такое мнение специалист высказала во время выступления на правительственном часе в нижней палате парламента. Эксперт рассказала, что в то время западным странам пришлось поднимать ставку. При этом ФРС долго сохранял мягкую политику по вопросу. Немцы и американцы ждали, что "ситуация пройдет". Это привело к резкому росту инфляции в период экономической стагфляции. При этом последствия финансового кризиса ощущались еще долгие годы.

Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ЦБ РФ весной 2021 года перешел к нормализации денежно-кредитной политики. Она выражается в повышении ключевой ставки. Поводом стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Сейчас годовая инфляция замедлилась до 8,07% согласно информации от регулятора от 8 ноября.

Набиуллина: продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

Фото и видео: Госдума России