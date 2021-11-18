Набиуллина: продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

В ЦБ РВ объяснили, почему в стране растет инфляция и цены на продовольствие.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений. Об этом специалист рассказала в рамках правительственного часа на заседании в нижней палате парламента.

У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже к сожалению двузначная. Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт напомнила коллегам из Госдумы, что чем меньше у человека доход, тем большую часть в его потребительской корзина занимает эта статья расходов. В связи с этим инфляция бьет по данной статье в первую очередь. Набиуллина призвала депутатов не упустить момент с ростом инфляции, чтобы не пострадали наименее защищенные слои населения.

В ЦБ РФ объяснили высокую стоимость продуктов питания не оправдавшимися прогнозами на отечественный урожай, а также ростом цен на глобальных рынках, удорожание рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли. Набиуллина напомнила также, что в РФ сократилось число сезонных трудовых мигрантов из-за пандемии.

В России существенно выросли оптовые цены картофеля и капусты.

Фото и видео: Госдума России

