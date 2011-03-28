В России существенно выросли оптовые цены картофеля и капусты

Минсельхоз и Минпромторг намерены увеличить закупку у сторонних поставщиков, чтобы снизить цену на внутреннем рынке.

В России намерены увеличить закупку картофеля у поставщиков из стран СНГ. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на письмо в правительство замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Причина такого решения – рост отечественных оптовых цен на данный продукт.

Отмечается, что оптовая цена картофеля у российских поставщиков по сравнению с 2020 годом выросла на 71,4%, капусты – на 70%, а моркови – на 44%. Чтобы снизить цены на данные продукты на внутреннем рынке, Минсельхоз и Минпромторг заявили о намерении увеличить закупку у сторонних поставщиков.

В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается. из сообщения Минсельхоза

В ведомстве отметили, что в настоящее время налаживается работа по сбору овощей, выращенных в подсобных хозяйствах россиян, чтобы направлять их на продажу.

Напомним, цены на плодоовощную продукцию в стране заметно росли еще летом. 30 июня в ходе прямой линии с гражданами РФ президент Владимир Путин ответил на вопрос, почему в России морковь стоит дороже бананов. По словам главы государства, это произошло по причине того, что "своей продукции не хватило" для потребления внутри страны. Он отметил, цены выросли также на картофель, капусту и лук.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк.

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