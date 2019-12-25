Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

Цены на крепкий алкоголь могут вырасти уже в 2022 году.

Министерство финансов России предложило увеличить с начала 2022 года минимальные розничные цены на водку и коньяк. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Так, минимальную розничную цену водки хотят повысить на 7,4 процента – до 261 рубля за пол литра, за бутылку коньяка того же объема – на 7,6 процента (до 480 рублей). Сейчас стоимость на крепкий алкоголь составляет 243 и 446 рублей соответственно.

Отметим, что меры по увеличению минимальных розничных цен на алкогольную продукцию принимаются для борьбы с дешевым контрафактом.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить правила ввоза алкоголя из стран ЕАЭС.

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