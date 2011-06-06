В Госдуме хотят разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца

Депутаты рассказали о плане по повышению удовлетворенности россиянами получением медицинской помощи.

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым разработала проект,, которым в стране предусматривается сокращение срока смены поликлиники с одного года до трех месяцев. Текст соответствующего документа пресс-служба парламентариев из нижней палаты распространила по СМИ. Правки могут быть внесены в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В изменениях говорится, что человек может выбирать медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца. Сейчас же нормой является выбор поликлиники не чаще одного раза в год.

Смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике и многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой. Да и врачам станет значительно легче, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев заметил, что сокращение срока для выбора медицинской организации позволит гражданам оперативнее реагировать на изменения ситуации в системе здравоохранения. Такое решение со стороны властей призвано повысить удовлетворенность местного населения качеством предоставляемой им медицинской помощи.

Фото: Piter.tv