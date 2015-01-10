Депутат Гаврилов рассказал, как пенсионеру выбрать банк для хранения сбережений

В Госдуме рассказали о критериях, по которым россиянину будет легко выбрать подходящий для него банк для сбережения денежных средств.

Председатель профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов от фракции КПРФ раскрыл в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сведения о том, на что нужно обратить внимание российскому пенсионеру, который хочет выбрать для себя банк ради сохранения сбережений. Парламентарий из нижней палаты указал, что для человека вопрос стоит не только в доходности, но и безопасности. В первую очередь важно проверить наличие у банка лицензии от ЦБ, входит ли структура в систему страхования вкладов. Речь идет о гарантии того, что даже если банк обанкротится, то государство вернет клиенту до 1,4 миллионов рублей, а по специальным долгосрочным вкладам с 2025 года - до 2,8 миллионов рублей.

Также пользователю важно внимательно изучить условия договора. Это поможет ему понять, можно ли будет снять часть средств досрочно, как пересчитываются проценты при расторжении и есть ли ограничения по финансовым операциям. В России существуют безотзывные вклады, с которых нельзя снять деньги до истечения срока соглашения. Подобные продукты редко встречаются, но все же попадают под увеличенные страховые лимиты. Также следует проверить тип продукта. Иногда под видом вклада банку может быть выгодно предложить клиенту инвестиционное или страховое решение. В этом случае доходность не гарантируется, а риски несет сам человек. В том случае, если соглашение с банком не предусматривает возврат всей суммы вне зависимости от рыночной ситуации - это уже не вклад. Классической историей для сбережения средств являются депозиты или накопительные счета. Там четко прописаны условия и проценты начисляются по заранее установленной схеме.

Проверить наличие лицензии можно на сайте ЦБ, а участие в системе страхования - на портале Агентства по страхованию вкладов. При закрытии вклада банк не вправе навязывать допуслуги или удерживать комиссию за выдачу. Если же у банка отозвали лицензию, выплаты производит АСВ - обычно в течение двух недель после наступления страхового случая. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Пожилым гражданам страны, которые предпочитают хранить свои денежные сбережения в иностранной валюте, стоит помнить о существующих ограничениях. Речь идет о том, что на выдачу наличных долларов и евро действует лимит. Все то, что превышает сумму, они могут получить в рублях по текущему курсу Центрального банка страны. По мнению законодателя, для граждан основным требованием по безопасности будет не доверять крупные суммы тем организациям, которые обещают доход выше среднего по рынку, но при этом не входящими в официальный реестр от ЦБ РФ. Сергей Гаврилов призвал выбрать банк с историей, а также желательно с государственным участием, в онлайн-сервисе или мобильном приложении.

В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО.

Фото: Piter.tv