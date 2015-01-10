В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО

"Справедливая Россия" предлагает увеличить предельный размер банковской страховки с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить участникам специальной военной операции предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам физическим лицам с 1,4 до 10 миллионов рублей. Текст соответствующего преложения распространили по СМИ сотрудники прес-сслужбы политиков. Известно, что автором инициативы стал лидер партии, глава фракции Сергей Миронов.

... открытым физическим лицом, осуществляющим выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 годаю пояснительная записка

В комментарии для "РИА Новостей" парламентарий заметил, что согласно действующим в стране правилам предельный размер банковской страховки для всех граждан составляет 1,4 миллиона рублей. Участники СВО получают от государства денежное довольствие, единовременную денежную выплату, ежемесячную социальную выплату мобилизованным лицам, страховые выплаты в случае ранения или гибели военнослужащего. В отдельных случаях такие выплаты могут достигать нескольких миллионов рублей. Если у банка возникнут финансовые сложности, то у участника СВО могут появиться проблемы с сохранением денежных средств. На данный момент существующий размер страхового возмещения не может полностью защитить вклады данных категорий граждан.

