Поправки вносятся в закон "Об образовании".

В Госдуме готовят законопроект с советскими нормами для учителей. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Сообщается, что в законопроект войдут нормы, как установление заработной платы для педагогов на уровне не ниже средней в регионе и по стране. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Также учителей хотят наделить правом досрочного ухода на пенсию и правом на удлинённый отпуск. Сейчас, по словам депутата, учителя имеют разную продолжительность отпуска.

Поправки вносятся в закон "Об образовании".

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