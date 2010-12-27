В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Изменение перечня моногородов произойдет уже в следующем году.

В Госдуме рассматривают возможность сокращения числа моногородов в России почти вдвое. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов страны Павла Склянчука.

В 2020 году подобных населенных пунктов станет не 321, а 170. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предлагал провести "сплошной пересмотр перечня моногородов". Чиновник не исключал возможности существенного сокращения их количества. Таким образом исключенные из перечня города останутся без федеральной поддержки государства. Участь коснется почти половины субъектов.

На новую программу развития моногородов в Минэкономразвития хотели выделить 18,6 млрд рублей. Однако правительственная комиссия не поддержала данную инициативу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород.

Фото: Piter.tv

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